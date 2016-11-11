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«السبسي» يعتمد أوراق 4 سفراء جدد لتونس في الخارج

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«السبسي» يعتمد أوراق 4 سفراء جدد لتونس في الخارج «السبسي» يعتمد أوراق 4 سفراء جدد لتونس في الخارج

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي – أرشيفية

اعتمد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، أوراق 4 سفراء جدد لتونس في الخارج، بحضور وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوي.

وأدى السفراء التونسيون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي، وهم نوفل العبيدي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى جمهورية كوت ديفوار، ونجم الدين الأكحل، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى الهند، ونرجس الدريدي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية إفريقيا الجنوبية، وغازي الغرايري، سفيرًا مندوبًا دائمًا للجمهورية التونسية لدى منظمة اليونسكو.

من جهة أخرى ، التقى الرئيس التونسي، اليوم، مع واريو حسن المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية بأن المبعوث الخاص سلم رئيس الجمهورية رسالة خطية من نظيره الكيني، تتعلق بدعم التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أن رئيس الدولة أكد – خلال اللقاء – على الأهمية التي توليها تونس لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية ومنها كينيا، وهو ما يترجمه قرار تونس فتح سفارة بها.

أ ش أ 

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