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برلماني روسي: فوز «ترامب» يُظهر آفاقًا لإلغاء العقوبات ضد روسيا

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برلماني روسي: فوز «ترامب» يُظهر آفاقًا لإلغاء العقوبات ضد روسيا برلماني روسي: فوز «ترامب» يُظهر آفاقًا لإلغاء العقوبات ضد روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد (رويترز)

قال عضو مجلس الاتحاد الروسي «المجلس الأعلى للبرلمان»، أليكسي بوشكوف، بإنه على ثقة من أن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية يُظهر آفاقًا حقيقية لإلغاء العقوبات ضد روسيا.

وأوضح بيشكوف في تصريحات لوكالة أنباء «نوفوستي» اليوم الجمعة، أن إلغاء هذه العقوبات لن يحدث بسرعة، بسبب الضغوط التي تمارس على ترامب من قبل الدوائر المعادية لروسيا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وأشار عضو مجلس الاتحاد الروسي إلى أنه في حال فوز كلينتون، لجرى تشديدًا للعقوبات، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع الألمانية حثت ترامب على اتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا.

وأضاف: ” أعتقد أن ترامب سيواجه معارضة جدية فى دول الاتحاد الأوروبي لنيته تطبيع العلاقات مع روسيا”، مشيرًا إلى أنه عند معالجة مسألة تخفيف أو إلغاء العقوبات ضد روسيا سيكون ترامب مضطرا لأخذ موقف قيادتى ألمانيا وبريطانيا بالحسبان.

أ ش أ 

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