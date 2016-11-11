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«دراسة»: المرأة العاملة «المعيلة» أكثر انتاجية من مثيلتها التى لم تنجب

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«دراسة»: المرأة العاملة «المعيلة» أكثر انتاجية من مثيلتها التى لم تنجب «دراسة»: المرأة العاملة «المعيلة» أكثر انتاجية من مثيلتها التى لم تنجب

أرشيفية

كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين، أن المرأة العاملة التي لديها أطفال أكثر إنتاجية بنسبة تتراوح ما بين 15 – 17% عن المرأة التي ليس لديها أطفال، على الرغم ما تتعرض له من ضغوط وإرهاق في حياتها اليومية.

وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى أن المرأة العاملة أكثر تنظيمًا في حياتها، فكل دقيقة بالنسبة لها تعنى مزيدا من الأعباء والمهام، فهي على معرفة كاملة بكيفية استغلال وقتها على الوجه الأمثل مع الاعتناء بأولادها وتوفير متطلباتهم الحياتية والأسرية بصورة أفضل من السيدات اللاتي لم ينجب ولديهم متسعا من وقت الفراغ.

أ ش أ

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