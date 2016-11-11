صندوق النقد يوافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار

وافقالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق لمدة ثلاث سنوات مع جمهورية مصر العربية في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، بقيمة 8.579 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة عضويتها)، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.وقال الصندوق في بيان: “سيساعد تسهيل الصندوق الممدد مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي، حيث تهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل.”أضاف: “تسمح موافقة المجلس التنفيذي بحصول مصر على مبلغ فوري قدره 1.970 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي)، مع صَرف بقية المبلغ على مراحل خلال مدة البرنامج، رهناً بإجراء خمس مراجعات في تلك الأثناء.