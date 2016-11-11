مليونا دولار لـ هيفاء وهبي عن هذا المسلسل

ذكرت معلومات صحافية أن سبب تواجد الفنانة هيفاء وهبي في مصر خلال الأيام الماضية، هو تعاقدها مع إحدى أهم شركات الإنتاج المصرية لإنتاج مسلسل لها، بميزانية ضخمة جداً، على أن يعرض في شهر رمضان 2017.

المعلومات أفادت أيضاً بان أجر هيفاء وحده في المسلسل، سيكون مليوني دولار أميركي، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن مع المخرج أو الممثلين الذين سيشاركون في العمل.

آخر أعمال هيفاء وهبي، كان مسلسل بعنوان "مريم" عرض في رمضان 2015، علماً أن هيفاء غابت عن المنافسة الرمضانية في رمضان الفائت.

من ناحية أخرى، ستتواجد هيفاء وهبي في نيويورك في 27 من شهر تشرين الثاني الحالي، للمشاركة في الحفل الخاص بجائزة Big Apple Music Awards 2016