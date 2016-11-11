عاصي الحلاني يحسم قراره بشأن العودة إلى شركة "روتانا"

بيروت_ سيدتي نت

يبدو أن الامور تسير على أفضل ما يرام بين الفنان عاصي الحلاني وإدارة شركة "روتانا"، إذ كل المؤشرات توحي بعودة عاصي إلى إحضان الشركة، خصوصاً بعد تواجده في حفل العشاء الذي نظمته الشركة إحتفاء بنجاح البوم إليسا الأخير "سهرنا ياليل" والترحيب اللافت من رئيس الهيئة التنفيذية للشركة سالم الهندي به.

وما يؤكد هذه العودة ووصول الأمور الى خواتيمها السعيدة بين الطرفين، صورة نشرها عاصي الحلاني عبر حسابه على موقع "إنستغرام" تجمعه بمدير أعماله ماجد الحلاني وسالم الهندي وطوني سمعان، علق عليها "لقاء عمل مثمر مع الصديق والأخ الاستاذ سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا للإتفاق على بنود عقد جديد مع الشركة وأن شاء الله النوايا طيبة.. والتعاون والإنتاح سيستمر معاً بإذن الله".

ومن المتوقع أن يطرح عاصي الحلاني ألبومه الجديد في نهاية العام الحالي من إنتاج شركة "روتانا" طبعاً، ويبقى السؤال، ما الذي حال دون إنضمام عاصي الحلاني إلى شركة "بلاتينيوم ريكوردز" التابعة لمجموعة "أم بي سي" كما حصل مع كاظم الساهر، خصوصاً أن عاصي كما كاظم يشارك كعضو تحكيم في برنامج "ذا فويس" الذي يعرض على شاشة "أم بي سي"؟

يشار إلى أن آخر أعمال عاصي الحلاني كان أغنية بعنوان "قولوا الله" وهي من كلمات نزار فرنسيس وألحان رواد رعد.