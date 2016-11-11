بعد انتشار فيديو فاضح له... المغني المغربي سعيد الصنهاجي يرد: ارحموا أولادي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الشعبي المغربي سعيد الصنهاجي في مشاهد مخلّة بالحياء، وفي صور مشبوهة خلفت استياءً كبيراً لدى محبيه ومعجبيه الذين أصيبوا بصدمة بعد ظهور الصنهاجي عارياً وسط شلّة من الشبان والفتيات.

"سيدتي نت" سارعت للاتصال بالفنان الصنهاجي لمعرفة حقيقة هذا الفيديو، إلا أنّه لم يجب على هاتفه، فاتصلنا بمدير أعماله عماد النجلاني لمعرفة ملابسات وحقيقة شريط الفيديو الذي أساء كثيراً إلى النجم الشعبي الشهير.

عماد أكّد في مستهل حديثه أنّ الصنهاجي وقع ضحيّة مؤامرة مدبّرة لمن وصفهم بـ"المافيا" التي سعت بكل محاولاتها وطرقها لابتزازه من خلال إرسالها صوراً مشبوهة إليه، إلا أنه رفض الخضوع للابتزاز، وفضّل عدم الاستجابة لرغباتهم واللجوء إلى القضاء من أجل متابعتهم، حيث تمّت إحالة القضية حسب عماد إلى شرطة مدينة تطوان شمال المغرب للتحقيق في القضية، وتمّ إلقاء القبض على عنصر من المافيا المذكورة ولا يزال التحقيق جارياً معه للقبض على باقي أفراد العصابة.

ومن جهته استنكر محمد السعودي معد السهرات الفنيّة على القناة الأولى هذا النوع من الابتزاز الذي بات يتعرّض له الفنّان المغربي في السنوات الأخيرة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ابتعاد الفنان عن مواطن الشبهات وتفادي التواجد في الأماكن المشبوهة التي قد تعرّضه إلى مواقف هو في غنى عنها.

وأكّد أن ثمة صداقة تربطه بسعيد الصنهاجي، ومن خلال معرفته به وبأخلاقه أكّد أنّه بعيد كل البعد من مثل هذه الفضائح والشبهات، وأنّه فنان يحترم نفسه وجمهوره ويصرّ على أن تكون صورته أمام جمهوره مثالية لعلمه بأنه يشكّل قدوة لجيل من الشباب المهووس بالأغنية الشعبية.

يذكر أن سعيد الصنهاجي نشر فيديو ثاني يطلب السماح، و يعتبر ما حصل ابتزازاً دفع ثمنه غاليا منذ 10 سنوات ليقع مرة أخرى، مناشداً المغاربة أن يرحموا أبناءه الذين لا ذنب لهم.

شاهدوا كيف علق سعيد الصنهاجي على الفيديو الفاضح