بعد تفوّقه على زملائه السوريين تيم حسن لـ "سيدتي نت": ثقة الناس هي هدفي الأوّل

على الرغم من مرور أشهر على عرض مسلسل "نص يوم" لا يزال النجم السوري تيم حسن يحصد ثمار نجاحه، إذ أعرب عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل ممثل سوري في استفتاء " سيدتي " لبرامج ومسلسلات رمضان 2016 عن دوره في مسلسل " نص يوم " مناصفةً مع النجم سلوم حداد عن دوره في مسلسل " الندم ".

وقال النجم السوري في حديث خاص لـ " سيدتي نت " : " الشكر لمن صوت لي على الثقة التي لا يملك الممثل إلا أن تكون هدفه الأعلى، فثقة الناس ومصادقتهم بختم القبول على أعماله هي المنى".

هذا وسيحضر النجم السوري في الموسم الرمضاني القادم برفقة نادين نسيب نجيم في مسلسل الهيبة للمخرج سامر برقاوي و إنتاج شركة " الصباح " .

و قال تيم حسن في حديثه لـ " سيدتي نت " : " لا شيء بإمكاني التفصيل فيه قبل نضوجه و البدء العملي فيه لكن نتطلع ان يكون القادم على سوية تقنع وتمتع الجميع ، جمهور ونقاد ".