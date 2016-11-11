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بالصور: فتاة جديدة تنضم لعائلة كارداشيان

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الجمعة 11-11-2016 18:59

انضمت فتاة جديدة إلى عائلة كارداشيان الشهيرة ، بعد أن أنجبت بلاك شاينا Blac Chyna طفلة من خطيبها روب كارداشيان Rob Kardashian شقيق نجمات تلفزيون الواقع.
وقد نشر الثنائي صورة لمولودتهما الأولى على أحد صفحاتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد ولدت الطفلة التي أسمياها دريم رينيه في مستشفى Cedars-Sinai يوم أمس الخميس، الساعة 9:18 دقيقة، وكان وزنها عند الولادة (3,4 كيلوجرامات) .
يُشار إلى أنّ اسم رينيه الذي أطلق على الفتاة هو أيضاً الاسم الثاني لوالدتها بلاك شاينا.
يذكر أن الجدّة كريس جينير Kris Jenner حضرت إلى المستشفى، إلى جانب ابنها لحظة الإنجاب، حيث عبّرت عن سعادتها بالقول :"كان حدثاً رائعاً، وأنا متحمسة جداً وسعيدة لولادة حفيدة جديدة".
روب وشاينا أعلنا خطوبتهما في شهر آذار المنصرم، وصرّحا في نيسان أنهما ينتظران طفلاً بعد مضي شهر على خطوبتهما، ومن المتوقع أن يتزوّجا قريباً.

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سيدتي