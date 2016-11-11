لهذه الأسباب قررت نور فتاح أوغلو اعتزال التمثيل

اتخذت الممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران أجرأ قرار في حياتها المهنية، حيث قررت إعتزال التمثيل مؤقتاً بهدف الحصول على قسط طويل من الراحة للاعتناء بطفلتها (ميليسا غوزين)، ما أثار غضب محبيها الذين طالبوها بالعودة عن قرارها.

نور قالت إنها تريد أن تؤمّن لابنتها حياةً عائلية مستقرة وصحيّة من الناحيتين النفسية والجسدية، ولا تريد أن تحرمها من وجودها الدائم إلى جانبها في سنوات طفولتها الأولى.

وقد أسعد هذا القرار زوجها رجل الأعمال ليفانت فيزير أوغلو الذي لوحظ غيابه وزوجته عن الحفلات والمناسبات والمهرجانات الفنية العامة منذ إنجاب نور ابنتهما التي شغلتها.

وكتبت نور فتاح تغريدة عبرت فيها عن حبها الكبير لابنتها وقالت إنها لن تتركها يوماً وحيدة جراء عملها الفني الشاق ورحلات عملها الكثيرة التي كانت تعيشها قبل ولادتها.

وكان آخر مسلسل درامي قدمته نور فتاح أوغلو هو المسلسل التاريخي (فيلينتا- filinta) مع ويلما إيليس وأونور تونا وناز إلماز وبيراك اوزوناتاش.

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