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أخطاء شائعة في التخزين المنزلي

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الجمعة 11-11-2016 21:36

تتعدّد الأخطاء عند تخزين الأغراض المنزليّة، لذا من الضروري إيلاء الآتي أهميّة عند القيام بهذه المهمّة:

- إنّ المغالاة في توزيع صناديق التخزين عشوائيًّا، تنشر الفوضى في الغرفة.
- يعيق تثبيت الرفوف على الجدار خلف الباب، فتح الأخير وإغلاقه، كما يساهم في تقشير طلاء الباب، في حال احتكاكه بالرفوف.
- تقع الغالبيّة في خطأ إهمال ترتيب الأغراض حسب أولويّة الاستخدام. لذا، من الضروري ترتيب تخزين الأغراض المنزليّة المستعملة باستمرار في صورة تجعلها في متناول اليدين، لعدم مضيعة الوقت أثناء البحث عنها.
- يُفضّل حفظ أدوات التنظيف حسب مكان استخدامها، سواء في الحمّام أو المطبخ.
- لا يجب تخزين الملابس من دون غسلها أو تجفيفها جيّدًا. علمًا بأنّه يصعب إزالة البقع عنها، إذا تُركت طويلًا.

 

 

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