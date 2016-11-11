«محمد نصر» مخرجًا لمبارة مصر وغانا بعد تدخل رئيس الوزراء

قال مجدي لاشين رئيس التليفزيون أن التلفزيون المصري هو الذي سيقوم بتصوير وإخراج مبارة مصر وغانا فى تصفيات كأس العالم الأحد المقبل وأضاف فى تصريحات خاصة لوكالة أنبار ona أنه تم تكليف المخرج محمد نصر الدين من إدارة البرامج الرياضية بماسبيرو، بتصوير وإخراج مباراة حيث يسافر غدا الى الاسكندرية مع طاقم العمل من أجل إخراج المباره .

ووأضاف أنه أصدر تعليمات للمهندس محمد رستم مهندس الوحدة 22 HD التى حصلت عليها شركة برزنتيشن مساء أمس من أجل استخدمها فى بث المبارة من خلال المخرج البرتغالي بتسليمها الى المخرج محمد نصر وعدم السماح لأى شخص أخر بالتعمل عليها .

وفي نفس السياق قالت مصادر خاصة لوكالة أنباء أونا انن المهندس شريف اسماعيل تدخل شخصيا وأصدر تعليماته بضرورة تنفيذ القانون رقم 13 المنظم لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي يؤكد أن التلفزيون هو صاحب الحق الأصيل فى التصوير .