رئيس «القابضة للمطارات»: جميع مطاراتنا مؤمنة والحركة بها تسير بشكل طبيعى

أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الحركة فى جميع المطارات المصرية تسير بشكل طبيعى، ولم تحدث أى إلغاءات لحجوزات للركاب أو شركات السياحة، وفقًا للتقاريرالتى تلقتها الشركة القابضة من غرف العمليات بكافة المطارات.

وأضاف محروس فى تصريحات صحفية، أن جميع المطارات مؤمنة سواء المداخل أو المخارج ، ويمر الراكب والبضائع والحقائب بعدة نقاط تفتيش، وذلك وفقًا للمقاييس العالمية المتبعة حاليًا فى كافة المطارات المصرية .

وأوضح، أن هناك خطة منفذة حاليًا من قبل وزير الطيران المدنى شريف فتحى، لتدعيم كافة المطارات بأحدث أجهزة الكشف عن المعادن والأسلحة والمتفجرات تنفذ تباعًا، مشيرًا إلى أن الخطة ينضم فيها نظم الأبواب الإلكترونية بالبصمة للعاملين بالمطار، وسوف يتم تطبيقها خلال الشهر القادم.

ومن جانبه، صرح المحاسب مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أنه لم تحدث أى إلغاءات للركاب فى حركة السفر، وإتبعت السلطات الأمنية الإجراءات الأمنية الاحترازية فقط، دون أى إخلال بحركة القادمين إلى المطار.

وأشار إلى أن كافة القيادات الأمنية بقيادة اللواء فهمى مجاهد، مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى وقيادات الشركة، حرصوا على تفقد الحالة الأمنية بمبانى المطار، ومتابعة تأمين كافة المنشآت الحيوية.