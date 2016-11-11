محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدان الشوارع ويشيدوا بوعي ووطنية الأهالي

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بوعي المصريين عامة وأهالى بورسعيد خاصةً، والذين لم يستجيبوا للدعوات المخربة التي كانت تدعو للنزول اليوم لنشر الفوضى في البلاد.

وتابع اللواء عادل، بورسعيد ضربت أكبر مثال اليوم في الوطنية وحب مصر عندما لم يستجيب فرد واحد بها إلى الدعوات المشبوهه التي أطلقها الهادمين والمخربين، فلم نجد مواطن ببورسعيد وافق على تلك الدعوات، مشيرًا بأن أهالي بورسعيد دوما يثبتون بالدليل القاطع أنهم داعمين لاستقرار الدولة وأنهم رمز الوطنية والكفاح والانتماء والإخلاص للوطن جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد ومدير الأمن عقب صلاة الجمعة والالتقاء بالمواطنيين إلي الطمأنينة لديهم.

واستكمل محافظ بورسعيد قائلاً ” ما فعله البورسعيدية اليوم هو بمثابة رسالة شكر وحب وتقدير لقواتنا المسلحة والشرطة، والتأكيد بأن الجيش والشرطة هو حصن الوطن وأمن وأمان الشعب ” مضيفًا بان الشارع البورسعيدي شهد اليوم كرنفالات وفعاليات وشكر لرجال الشرطة الأوفياء علي جهدهم وتضحيتهم في ملحمة وطنية رائعة مقدمًا الشكر لجميع أهالي بورسعيد علي ظهور المحافظة بشكل مشُرف ومحترم يدل علي مدي وعي أهالي المحافظة الباسلة.

وعلى صعيد أخر، أوضح المحافظ، بأن قوات الشرطة قامت بمجهودات كبيرة في تأمين كل شوارع المحافظة والتي شهدت حالة من الاستنفار الأمني مشيدًا بدور قوات الشرطة في تأمين مداخل ومخارج بورسعيد وكل الشوارع الرئيسية وهو ليس بجديد علي رجال الشرطة البواسل الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المواطنيين، مشيرًا بانة لن يتم السماح لأى شئ بزعزعه استقرار وأمن وأمان المواطن المصري بفضل و يقظة رجال الأمن.