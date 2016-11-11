أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدان الشوارع ويشيدوا بوعي ووطنية الأهالي

Google+ Print
محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدان الشوارع ويشيدوا بوعي ووطنية الأهالي محافظ بورسعيد ومدير الأمن يتفقدان الشوارع ويشيدوا بوعي ووطنية الأهالي

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بوعي المصريين عامة وأهالى بورسعيد خاصةً، والذين لم يستجيبوا للدعوات المخربة التي كانت تدعو للنزول اليوم لنشر الفوضى في البلاد.

وتابع اللواء عادل،  بورسعيد ضربت أكبر مثال اليوم في الوطنية وحب عندما لم يستجيب فرد واحد بها إلى الدعوات المشبوهه التي أطلقها الهادمين والمخربين،  فلم نجد مواطن ببورسعيد وافق على تلك الدعوات، مشيرًا بأن أهالي بورسعيد دوما يثبتون بالدليل القاطع أنهم داعمين لاستقرار الدولة وأنهم رمز الوطنية والكفاح والانتماء والإخلاص للوطن جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد ومدير الأمن عقب صلاة الجمعة والالتقاء بالمواطنيين إلي الطمأنينة لديهم.

واستكمل محافظ بورسعيد قائلاً ” ما فعله البورسعيدية اليوم هو بمثابة رسالة شكر وحب وتقدير لقواتنا المسلحة والشرطة، والتأكيد بأن الجيش والشرطة هو حصن الوطن وأمن وأمان الشعب ” مضيفًا بان الشارع البورسعيدي شهد اليوم كرنفالات وفعاليات وشكر لرجال الشرطة الأوفياء علي جهدهم وتضحيتهم في ملحمة وطنية رائعة مقدمًا الشكر لجميع أهالي بورسعيد علي ظهور المحافظة بشكل مشُرف ومحترم يدل علي مدي وعي أهالي المحافظة الباسلة.

وعلى صعيد أخر، أوضح المحافظ، بأن قوات الشرطة قامت بمجهودات كبيرة في تأمين كل شوارع المحافظة والتي شهدت حالة من الاستنفار الأمني مشيدًا بدور قوات الشرطة في تأمين مداخل ومخارج بورسعيد وكل الشوارع الرئيسية وهو ليس بجديد علي رجال الشرطة البواسل الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل راحة المواطنيين، مشيرًا بانة لن يتم السماح لأى شئ بزعزعه استقرار وأمن وأمان المواطن المصري  بفضل و يقظة رجال الأمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة