أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس الوزراء: 1.8 مليار دولار لتخزين إحتياطى من السلع الاستراتيجية لـ 6 أشهر

Google+ Print
رئيس الوزراء: 1.8 مليار دولار لتخزين إحتياطى من السلع الاستراتيجية لـ 6 أشهر رئيس الوزراء: 1.8 مليار دولار لتخزين إحتياطى من السلع الاستراتيجية لـ 6 أشهر

 

شريف اسماعيل – رئيس الوزراء

 

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم رصد 1.8 مليار دولار بالتنسيق مع البنك المركزى لتكوين احتياطى استراتيجى من السلع الاساسية يكفى لـستة أشهر قادمة.

وقال شريف إسماعيل،  فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن الشعب اختار الاستقرار والبناء والاصلاح، مضيفاً أن ستتبوأ مكانتها ويتحقق لها على يد قيادتها السياسية الواعية المزيد من التقدم، مشدداً على أن تعمل بأقصى جهد لتلبية كافة احتياجات المواطنين.
> وتابع رئيس الوزراء عقب زيارته لغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين حياة المواطنين، وأن هناك عمل دائم على مدار الساعة لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة، وليس هذا فقط بل نعمل على زيادة الدعم للفئات المستحقة، عقب الانتهاء من مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بما يضمن توجيه الدعم لمستحقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين