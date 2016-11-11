رئيس الوزراء: 1.8 مليار دولار لتخزين إحتياطى من السلع الاستراتيجية لـ 6 أشهر

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم رصد 1.8 مليار دولار بالتنسيق مع البنك المركزى لتكوين احتياطى استراتيجى من السلع الاساسية يكفى لـستة أشهر قادمة.

وقال شريف إسماعيل، فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن الشعب اختار الاستقرار والبناء والاصلاح، مضيفاً أن مصر ستتبوأ مكانتها ويتحقق لها على يد قيادتها السياسية الواعية المزيد من التقدم، مشدداً على أن الحكومة تعمل بأقصى جهد لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

> وتابع رئيس الوزراء عقب زيارته لغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين حياة المواطنين، وأن هناك عمل دائم على مدار الساعة لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة، وليس هذا فقط بل نعمل على زيادة الدعم للفئات المستحقة، عقب الانتهاء من مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بما يضمن توجيه الدعم لمستحقية.