القبض على رجل الأعمال «سامي أبو ذكرى» الهارب من 1270 حكما قضائيا

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء جمال عبدالباري، مساعد أول وزير الداخلية من إلقاء القبض على رجل الأعمال سامي حسن أبوزكري، صاحب سلسلة سوبر ماركت أبوذكري، هارب من أحكام قضائية والتى بلغت 1270 حكمًا، وبلغ إجمالي سنوات الحبس 510 سنوات، وبلغت مديونياته 500 مليون جنيه، وكفالات بمبلغ 930 ألف جنيه.

كانت معلومات وردت لمفتشي الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالقطاع، تؤكد أن المتهم مختبئ في شقة بـ «مدينتي» في القاهرة الجديدة، ووضعت خطة أمنية محكمة، أشرف عليها اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية للقبض عليه، وتمكنت القوات من اقتحام الشقة التي يختبئ فيها المتهم وألقي القبض عليه، واقتيد إلى الأمن العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه.

وأوضحت التحريات، أن المتهم عليه مديونيات تقترب من نصف مليار جنيه في قضايا شيكات من دون رصيد في نيابات مدينة نصر أول النزهة، الزيتون، مصر الجديدة، الساحل، عين شمس، قصر النيل، الحدائق المرج، السيدة زينب، بولاق أبو العلا، العمرانية، العجوزة، الدقي، الطالبية، الهرم، مركز قليوب”.