غدًا.. رئيس الوزراء يتابع الإنتهاء من قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعًا غدًا السبت، بمقر وزارة التخطيط ، لمتابعة ما تم تنفيذه في ملف العدالة الاجتماعية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة صرف السلع التموينية، مع الإتفاق على الضوابط المحددة التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان رئيس الوزراء، قد استعرض أمس الأول الأربعاء، تقريرًا حول المحددات اللازمة، لتوجيه الدعم لمن يستحقه فعلياً، على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بشكل مكثف لإختيار أفضل المؤشرات الخاصة بتنقية البطاقات، على أن يتم عرض ما إتفقت عليه اللجنة في إجتماع قادم لمجلس الوزراء، لوضعها موضع التنفيذ، خاصة بعد أن زاد حجم الدعم الموجه للسلع الأساسية لغير القادرين إلى نحو 50 مليار جنيه تقريباً، بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة.