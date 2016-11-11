وزير المالية: بدء اجتماع صندوق النقد لإقراض مصر ولاجارد حثت على الموافقة

كتب عامر مصطفى

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن أعضاء صندوق النقد الدولى اجتمعوا منذ قليل اليوم الجمعة، لاتخاذ قرار منح مصر القرض الذى يتم التفاوض عليها، لافتا إلى أن الاجتماع قد يطول ويستغرق ساعة ونصف، وأن مديرة صندوق النقد كريستين لاجارد حثت الاعضاء على منح القرض لمصر، نافيا أن يكون هناك دول قد تعترض على القرض، لأن ذلك يتم وفق دراسة العرض المقدم للحصول على الموافقة.

وأضاف الجارحى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن مصر وضعت برنامجا وقامت بتنفيذه للحصول على القرض المطلوب من صندوق النقد، لافتا إلى أن القيادة السياسية تفضل أن يتم إطلاع الشعب على ما يتم اتخاذه من اجراءات إصلاحية للاقتصاد.