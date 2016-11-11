ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى بإطلالات جريئة

تلقى الكثير من الناس خبر فوز الميلياردير الأمريكي "دونالد ترامب" Donald Trump بالانتخابات الأمريكية، وتوجهت بعد فوزه جميع أعين الصحافة وعدسات المصوّرين نحوه ونحو زوجته الجميلة "ميلانيا ترامب" Melania Trump، التي ستصبح سيدة أمريكا الأولى. وموقع "سيدتي نت" رصد بالصور أبرز إطلالات "ميلانيا" Melania لنعرفكم إلى أناقة وأسلوب سيدة أمريكا الأولى الجديدة.

وكما لاحظنا، فإنّ عارضة الأزياء السلوفانية السابقة تتمتّع بجمال لافت وقوام ممشوق، حتى بعد تجاوزها سنّ الـ 45، كما أنّها تتمتع بأسلوب أنيق في الموضة يجمع بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري، واختياراتها على الأغلب تكمن في تنسيقات بألوان هادئة من تايورات رسمية مؤلفة من تنانير مع سترات البليزر، أو في فساتين الكوكتيل التي يصل طولها حدّ الركبة، أو في فساتين السهرة الفاخرة التي تختارها على السجادة الحمراء.

وأحياناً، تختار "ميلانيا ترامب" Melania Trump الإطلالات الجريئة، التي ستضطر للتخلّي عنها قريباً كونها لا تتناسب مع منصبها الجديد.

وتنسّق مع إطلالاتها اكسسوارت فاخرة من شنط يد وأحذية، ومجوهرات نفيسة.

بانتظار أن نرى المزيد من إطلالات "ميلانيا ترامب" Melania Trump بعد أن تنتقل إلى البيت الأبيض وتبدأ ممارستها لنشاطات السيدة الأولى المتنوّعة.