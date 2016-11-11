شركة بحوث تتوقع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 26 مليار دولار بنهاية نوفمبر

توقعت “سي آي كابيتال” للبحوث، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 26 مليار دولار بحلول نهاية الشهر الجاري، مقارنة بالتقديرات السابقة 24 مليار دولار و19 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ليغطي 5 أشهر ونصف من قيمة الواردات.

وأفاد تقرير أصدرته “سي آي كابيتال” اليوم الجمعة، بأن البنك المركزي سيستخدم جزءا من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل الى ملياري دولار، والتي تستحق خلال عام واحد.

وقالت (سي آي كابيتال) إن مصر ستتسلم الحزمة الأولى من قرض صندق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، الذي أعلن الصندوق أنه سيتم صرفها فور الموافقة على القرض، ومن المتوقع أن تحصل مصر على 2.8 مليار دولار عند مبادلة العملة الصينية قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة تؤكد التوصل إلى مستوى جديد من التعاون النقدي والمالي الذي يترتب عليه الحد من الاعتماد على الدعم المالي، وبدلا من ذلك، نتجه إلى الاستفادة من الأسواق الدولية، وتنويع الموارد من أجل سد العجز في الموازنة العامة.

وأظهر التقرير أن هذا من شأنه تعزيز مصداقية نظام العملة الجديدة، ويحسن من المعنويات بشأن العملة الصعبة في البلاد، فقد ارتفع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

اليوم إلى 16.7 جنيه للدولار مقابل 17.3 جنيه للدولار بالأمس وذروته التي سجلها يوم الثلاثاء بنحو 17.6 جنيه للدولار الواحد.

وقالت (سي آي كابيتال) -في تقريرها- “الفارق بين العرض والطلب بين البنوك، تضاءل بشكل ملحوظ.. في ما نراه إشارة إلى أن سوق العملات بين البنوك يكتسب مزيد من الجذب”.

كانت وزارة المالية قد طرحت أمس الخميس طرحا غير متوقعا بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري، وفي فترات استحقاق مختلفة تتراوح ما بين عام وثمانية أعوام و12 عاما، بعائد سنوي قدره 4.62%، و6.75%، و تستحق في 10 نوفمبر 2024، و7% على الترتيب.