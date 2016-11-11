اشتباكات بين القوات العراقية و«داعش» شمال شرق الموصل

اندلعت اشتباكات شرسة بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي في حي الزهراء “صدام سابقًا” شمال شرق مدينة الموصل، الذي استعادته القوات العراقية.

وأفاد مراسل الغد، خلال مداخلة هاتفية له ، مع الإعلامية منى بلهيم، إن المواجهات تزداد ضراوة وتحولت إلى حرب شوارع، مشيرًا إلى أن موجات النزوح مستمرة إلى حي السماح في شرق مدينة الموصل.

ونقل مراسل الغد، عن المدنيين تحذيرهم بأن استمرار تنظيم “داعش” الإرهابي بقصف المناطق السكنية بشكل عشوائي، سيتسبب في نزوح جميع سكان الموصل، البالغ عددهم مليون ونصف المليون مدني.