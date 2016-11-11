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"المرور": انتهاء أعمال تركيب "كمرات" لكوبرى بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

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"المرور": انتهاء أعمال تركيب "كمرات" لكوبرى بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد" "المرور": انتهاء أعمال تركيب "كمرات" لكوبرى بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

>كتب عبد الرحمن سيد

أكدت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، إعادة الحركة المرورية طبيعتها مرة أخرى بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد" الصحراوى" ، بعد انتهاء أعمال تركيب 8 كمرات خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى تنفذها شركة المقاولات المصرية.

وكانت إدارة المرور قد أعلنت بالأمس عن أعمال تركيب كمرات خرسانية لكوبرى السلام الجنوبى بالكيلو 143 بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوى، نطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بواقع 4 كمرات فى كل اتجاه، وسيتم البدء فى العمل بالاتجاه القادم من الإسماعيلية اتجاه بورسعيد، وتم الإنتهاء منها اليوم وإلغاء التحويلات المرورية وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق.


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