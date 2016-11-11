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بالصور.. ندوة بجامعة قناة السويس: الانتماء للوطن روح وأساس أى بناء

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بالصور.. ندوة بجامعة قناة السويس: الانتماء للوطن روح وأساس أى بناء بالصور.. ندوة بجامعة قناة السويس: الانتماء للوطن روح وأساس أى بناء

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي وأستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر على ان الانتماء هو روح و أساس كل بناء وديننا الحنيف يدعونا الى الانتماء لأوطاننا و التصدي لاى أفكار هدامة هدفها إعاقة النجاح و استكمال المسيرة.

 

واعتبر أن للشباب دور حيوي وكبير فى المشاركة فى صنع القرار وعليهم اغتنام الفرصة وإبداء الرأى خاصة فى ظل سياسات تمكين الشباب التى يتجه إليها صناع القرار فى .

 

جاء ذلك خلال لقاء مع طلاب كلية الألسن بجامعة قناة السويس وندوة عن الإنتماء ودور الشباب في المجتمع بجامعة قناة السويس والتي أقيمت  اليوم الجمعة. 

 

 


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