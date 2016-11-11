بالصور.. ندوة بجامعة قناة السويس: الانتماء للوطن روح وأساس أى بناء

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي وأستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر على ان الانتماء هو روح و أساس كل بناء وديننا الحنيف يدعونا الى الانتماء لأوطاننا و التصدي لاى أفكار هدامة هدفها إعاقة النجاح و استكمال المسيرة.

واعتبر أن للشباب دور حيوي وكبير فى المشاركة فى صنع القرار وعليهم اغتنام الفرصة وإبداء الرأى خاصة فى ظل سياسات تمكين الشباب التى يتجه إليها صناع القرار فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء مع طلاب كلية الألسن بجامعة قناة السويس وندوة عن الإنتماء ودور الشباب في المجتمع بجامعة قناة السويس والتي أقيمت اليوم الجمعة.