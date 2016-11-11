وزير التعليم العالي يتدخل لحل مشكلة زيادة المصروفات لطلاب الجامعة الأمريكية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي، إهتمامه البالغ بالسعي لحل مشكلة مصروفات طلبة الجامعة الأمريكية، بالرغم من عدم خضوع الجامعة لولاية وزارة التعليم العالي، ولكن بإعتبارها جزءًا من منظومة التعليم العالي في مصر.

وأوضح وزير التعليم العالي، في تصريح صحفي، أنه تواصل مع المسئولين بالجامعة الأمريكية من أجل التوصل لحلول سريعة للمشكلة، بحيث لا يتم تحمل الطلبة لأى أعباء إضافية تتجاوز قدراتهم المالية، وأن مسئولي الجامعة وعدوا بحل هذه المشكلة سريعا.

وأكد أن المسئولين بالجامعة الأمريكية ألغوا الزيادة من الفصل الدراسى الحالي، ويجري استكمال وعد المسئولين عن الجامعة للوزير بدراسة الموضوع للفصل الدراسى القادم بناءً على تدخله.

ولفت “الشيحي” إلى أن كل الجامعات الخاصة في مصر خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، ولا يسمح بأي زيادة للمصروفات على القيمة التي بدأو بها بجامعاتهم، طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

أ ش أ