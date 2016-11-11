المستشار البهى يقترب من رئاسة نادى مجلس الدولة بالتزكية بعد تراجع "زكريا"

كتب حازم عادل

تراجع المستشار أحمد زكريا نائب رئيس مجلس الدولة، عن ترشحه على مقعد رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أمام المستشار سمير البهى، وذلك بعد أن تقدم بأوراق ترشحه على مقعد ناب الرئيس فى مفاجأة لجميع أعضاء مجلس الدولة.

وتجتمع هيئة المكتب للجنة المشرفة على انتخابات مجلس الدولة الآن لبحث قرار مد فتح باب الترشيح لغد السبت.

وفى حالة غلق باب الترشيح اليوم يعتبر المستشار سمير البهى رئيسا لنادى قضاة مجلس الدولة بالتزكية، أما فى حالة مد فتح باب الترشيح ولم يترشح أحد على مقعد الرئاسة، فيعتبر المستشار سمير البهى رئيسا لنادى قضاة مجلس الدولة بالتزكية .

وفى حالة ترشح أحد مستشارى مجلس الدولة على مقعد الرئيس يخوض الطرفان الانتخابات فى 20 يناير المقبل مع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل.