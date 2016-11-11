أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس سائق وعاطل بعد ضبط 1.5 كيلو حشيش بحوزتهما بالمنوفية

Google+ Print
حبس سائق وعاطل بعد ضبط 1.5 كيلو حشيش بحوزتهما بالمنوفية حبس سائق وعاطل بعد ضبط 1.5 كيلو حشيش بحوزتهما بالمنوفية

>المنوفية _ محمد فتحي

 

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حبس سائق وعاطل ضبط بحوزتهما كيلو ونصف حشيش أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

 

كانت مباحث شبين مركز شبين الكوم برئاسة الرائد محمد عبد الصمد رئيس المباحث والنقباء مصطفى داوود وكريم الضبع وأحمد الشناوى معاونى مباحث المركز تحت اشراف اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية ، واللواء ياسر زهني مدير المباحث الجنائية قد تمكنت من القاء القبض على كل من عبد الغنى.ا.ع 42 عاما عاطل ومقيم الدلاتون ومحمد .م.م 41 عاما  سائق تاكسى ومقيم الساحل القاهرة وبحوزتهم كيلو ونصف  من مخدر الحشيش وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار وسلاح ابيض قطر وسيجارة بانجو وسيارة شاهين تاكسى القاهرة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة مباشرة التحقيقات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365