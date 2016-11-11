حبس سائق وعاطل بعد ضبط 1.5 كيلو حشيش بحوزتهما بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحي

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية حبس سائق وعاطل ضبط بحوزتهما كيلو ونصف حشيش أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت مباحث شبين مركز شبين الكوم برئاسة الرائد محمد عبد الصمد رئيس المباحث والنقباء مصطفى داوود وكريم الضبع وأحمد الشناوى معاونى مباحث المركز تحت اشراف اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية ، واللواء ياسر زهني مدير المباحث الجنائية قد تمكنت من القاء القبض على كل من عبد الغنى.ا.ع 42 عاما عاطل ومقيم الدلاتون ومحمد .م.م 41 عاما سائق تاكسى ومقيم الساحل القاهرة وبحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الحشيش وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار وسلاح ابيض قطر وسيجارة بانجو وسيارة شاهين تاكسى القاهرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة مباشرة التحقيقات.