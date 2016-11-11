بالفيديو.. رئيس الوزراء: الشعب المصرى اختار الاستقرار والتنمية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصرى اختار الاستقرار والبناء والإصلاح، موضحًا أن البناء الذى يتم فى المرحلة الحالية والمستقبلية قائم على الاستقرار، قائلًا “مصر ستتبوء مكانتها التى تستحقها فى التاريخ”.

وأضاف رئيس الوزراء، فى لقاء للتلفزيون المصرى، أن القيادة السياسية واعية وسوف يتحقق على يدها التقدم المنشود لمصر، مشيرًا إلى أن اهتمامات الحكومة الأساسية الآن هو توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، فضلًا عن العمل على استمرار تنقية بطاقات التموين حتى يصل الدعم لمستحقيه وأن تتم زيادته للمستحقين.