أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو.. رئيس الوزراء: الشعب المصرى اختار الاستقرار والتنمية

Google+ Print
بالفيديو.. رئيس الوزراء: الشعب المصرى اختار الاستقرار والتنمية بالفيديو.. رئيس الوزراء: الشعب المصرى اختار الاستقرار والتنمية

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الشعب المصرى اختار الاستقرار والبناء والإصلاح، موضحًا أن البناء الذى يتم فى المرحلة الحالية والمستقبلية قائم على الاستقرار، قائلًا “ ستتبوء مكانتها التى تستحقها فى التاريخ”.

وأضاف رئيس الوزراء، فى لقاء للتلفزيون المصرى، أن القيادة السياسية واعية وسوف يتحقق على يدها التقدم المنشود لمصر، مشيرًا إلى أن اهتمامات الأساسية الآن هو توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، فضلًا عن العمل على استمرار تنقية بطاقات حتى يصل الدعم لمستحقيه وأن تتم زيادته للمستحقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين