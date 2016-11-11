موجز أخبار مصر للساعة 6.. احتشاد المواطنين أمام دريم بارك بـ6 أكتوبر

نشر موقع "اليوم السابع" عدداً من الأخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية، وفيما يلى موجز أخبار الساعة 6 مساء من "اليوم السابع"..

النائب طارق رضوان: وفد من البرلمان يزور الكونجرس عقب حلف ترامب اليمين



>طارق رضوان عضو مجلس النواب

كشف النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن اللجنة تجهز زيارة إلى الكونجرس، بعد حلف دونالد ترامب اليمين الدستورى لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الزيارة ستتضمن لقاءات مع برلمانيين أمريكيين.

بالفيديو.. مواطنون يحتفون بالمشير طنطاوى أثناء مروره بميدان التحرير



>المشير محمد حسين طنطاوي في ميدان التحرير

احتشد المواطنون بميدان التحرير بالمشير محمد حسين طنطاوى الذى تصادف مروره بسيارته عصر اليوم الجمعة بالميدان ، وعبر المواطنون عن سعادتهم برؤيته ، وحرصوا على مصافحته والدعاء له وكذا الدعاء للجيش المصرى والتأكيد على أن الشعب والجيش إيد واحدة فى مواجهة كل أشكال الحروب والمؤامرات فى الخارج والداخل

"أسوشيتدبرس": محاربة الإرهاب ستكون أساسا لعلاقة وثيقة بين السيسي وترامب



> الرئيس عبد الفتاح السيسى ودونالد ترامب الرئيس الأمريكى المنتخب

قالت وكالة أسوشيتدبرس أنه من المتوقع نشوء علاقات قوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى المنتخب حديثًا دونالد ترامب، تتعلق باتفاقهما حول المهمة الرئيسية فى المنطقة، وهى مواجهة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابى.

بالصور.. احتشاد المواطنين أمام مدينة الألعاب الترفيهية دريم بارك بـ6 أكتوبر



>إقبال المواطنين على مدينة الألعاب الترفيهية دريم بارك

شهدت مدينة الألعاب الترفيهية "دريم بارك" بمنطقة 6 أكتوبر، ازدحاماً شديداً على بوابتها الرئيسية، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان تخفيض سعر تذكرة دخولها اليوم بنسبة 50%.

القبض على رجل الأعمال الهارب سامى أبو ذكرى لتنفيذ 1270 حكما قضائيا



>حملات أمنية

نجحت إدارة تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام فى ضبط رجل الأعمال سامى أبو ذكرى، الهارب من 1270 حكما قضائيا متنوعا، صاحب سلسلة محلات تجزئة، حيث بلغت جملة سنوات الحبس الصادرة بحقه 510 سنة، وذلك لعدم سداده مديونات تخطت الـ 500 مليون جنيه.

صحيفة: الأردن بصدد سحب جنسية أبو مازن و20 من السلطة الفلسطينية بسبب قطر



> أبو مازن خلال لقائه الأمير تميم بن حمد

قالت صحيفة "رأى اليوم" إن الأردن بصدد سحب الجنسية الأردنية من نخبة كبار قادة السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى أن عمان بصدد اتخاذ خطوة إدارية تضم الرئيس الفلسطينى وأحمد قريع وعزام الأحمد ونحو 20 قياديا إلى قائمة "ت.س" وتعنى "تحت السحب".

الحائز على نوبل للآداب وول سوينكا يتعهد بمغادرة أمريكا يوم تنصيب ترامب



>الكاتب النيجيرى وول سونيكا الحائز على نوبل للآداب عام 1986

تعهد الكاتب النيجيرى وول سوينكا، الحائز على جائزة نوبل فى الآداب عام 1986، بمغادرة الولايات المتحدة فى اليوم الذى ينصب فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسبما ذكرت مجلة "ذا إنترفيو" المحلية، أمس، الخميس.

ثورة 11/11 المزعومة تثير السخرية على "تويتر" بهاشتاج "محدش نزل"



>هدوء فى شوارع القاهرة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "محدش نزل" محتلًا صدارة الترند، فى إشارة إلى الشوارع الخالية من المتظاهرين المزعومين، وأيضًا إلى وعى الشعب المصرى ومعرفته بالمخربين ودعاة الفوضى.

البحوث الفلكية: مساء الأحد...قرص القمر سيكون أكثر سطوعا لأول مرة منذ 1948



> القمر

صرح الدكتور اشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن قرص قمر شهر صفر الحالى عندما يكتمل بدرا فى ليلة الاحد/الإثنين المقبلين سيكون قمرا عملاقا، وغير عادى فى حجمه ودرجة سطوعه، الأمر الذى لن يبلغه بهذا القدر حتى عام ٢٠٣٤ ٠

هشتاج "دريم بارك" يحتل المرتبة الرابعة على قائمة الترند بـ"تويتر"



>الآلاف تجاهوا دعوات التخريب واحتفلوا فى دريم بارك

دشن نشطاء موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" هاشتاج "دريم بارك"، احتل المرتبة الرابعة على قائمة الترند فى مصر، مقتربًا من 10 آلاف تغريدة فى أقل من ساعة منذ لحظة تدشينه.

ديلى ميل: هناك تسجيلات قد تدين أنجلينا جولى وتحرمها من حضانة أطفالها



>أنجلينا جولى

ذكر موقع Dailymail أن هناك تسجيلات قد تدين النجمة أنجلينا جولى وتقلل من فرصتها فى حضانة أطفالها الستة، حيث تثبت تلك التسجيلات أنها تحاول عن عمد إظهار أن براد بيت قام بضرب أحد أطفالهم، بالرغم من تبرئته من تلك التهمة رسميا.

إنفوجراف.. ماذا قدم كوبر مع الفراعنة قبل مواجهة غانا؟



> كوبر

يخوض المنتخب الوطنى مباراة مصيرية، عندما يواجه نظيره الغانى فى السادسة مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، وهى المواجهة التى يحلم عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة بنقاطها الثلاث لتحقيق الحلم الغائب بالوصول لكأس العالم روسيا 2018.

أرملة هيلارى ..باسم يوسف يجمع بين المسلمين والشواذ جنسيا لدعم "كلينتون"



>باسم يوسف

من الصعب أن تنكر مواقفك في عالم أصبح يوثق لكل خطوة بعشرات الوسائل التكنولوجيا وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي التي يبرع باسم يوسف نفسه في استخدامها، ورغم محاولاته خلال الساعات الماضية لتكذيب لقب "أرملة هيلاري"، الذي جاء في إطار عنوان صحفي عام، عن الغاضبين من فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وهزيمة هيلاري، يكشف حسابه هو نفسه على موقع تويتر للتدوين القصير، عن تغريدة يعلن فيها بوضوح انحيازه ضد ترامب، بل ويجمع فيها لدعم هذا الانحياز بين المسلمين وبين الشواذ جنسيا –من كل فئات هذا الشذوذ- في وحدة واحدة.

صحيفة: ترامب يطلب تأجيل قضية متهم فيها بالاحتيال إلى ما بعد تنصيبه رئيسا



>الرئيس الأمريكى المنتخب - دونالد ترامب

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكى المنتخب حديثا، دونالد ترامب، طلب تأجيل قضية جامعة ترامب، المتهم فيها بالاحتيال، إلى ما بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة فى 20 يناير المقبل.

رسميا.. اتحاد الكرة يخاطب "فيفا" للرد على أكاذيب المدرب الإسرائيلى



>افرام جرانت المدرب الإسرائليى لغانا

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولى – فيفا - للرد على شكوى الجانب الغانى من تخوفهم على مدربهم الإسرائيلى إفرام جرانت، خلال المباراة المقرر لها بعد غد الأحد فى السادسة مساء باستاد برج العرب فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

عمال الملح والصودا بكفر الزيات يتحدون11-11 بالعمل يوم الإجازة حبا لمصر



>لافتات المصنع

توافد عمال ومهندسو وفنيو شركة الملح والصودا بكفر الزيات إلى عملهم اليوم، الجمعة، فى مبادرة عمالية لرفض دعوات التخريب والفوضى فى 11 نوفمبر مجانا حبا فى مصر.

"أردوغان" يواصل هجومه على مصر.. ووزارة الخارجية ترد: نصب نفسه حارسًا للديمقراطية وحكومته تعتقل المئات وتغلق الصحف.. والنائب طارق رضوان: يعانى من انفصام الشخصية.. و"حماة الوطن": يتعامل مع شعبه بهمجية

أردوغان يواصل هجومه على مصر

شن نواب وقوى سياسية هجومًا عنيفًا على الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بعدما هاجم مصر وتدخل فى شئونها، مؤكدين أن "أردوغان" يحتاج إلى من يوجه له النصائح وليس أن يوجه نصائح لنا، مؤكدين أنه يعانى من "الانفصام فى الشخصية"، ومؤكدين أنه تصرفاته تظهر بشاعة حكمه فى تركيا.

بالصور.. من الصعب تغيير مهنتك من إضحاك الجماهير لـ"الضحك عليهم".. جماهير باسم يوسف تفضح انحيازه لهيلارى وتهاجمه قبل "اليوم السابع".. ونرصد تساؤلاتهم عن تلقيه تمويلات من حملة كلينتون لتزييف الحقائق



> باسم يوسف و هيلارى كلينتون

من الصعب أن تغير مهنتك من إضحاك الجماهير إلى الضحك عليهم، وهذا تحديدا ما يحاول باسم يوسف أن يفعله طوال الفترة الماضية، وفى الغالب هذا ما جعله الوحيد الذى يفقد توازنه وصوابه عقب تقرير "اليوم السابع" الذى رصد حالة غضب داعمى هيلارى كلينتون، عقب هزيمتها فى الانتخابات وجاء تحت عنوان "ليلة بكى فيها أرامل هيلارى"، وخرج باسم بعده متوترا ليعلن أنه لم يبكى محاولا أخذ الأمور إلى منعطف آخر لغسيل سمعته بالسباب والانحدار لمستنقع قذر من الألفاظ التى من الصعب أن يخرج بها شخص متزن للملايين من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

بالصور.. المحافظات تتجاهل "فنكوش الإخوان".. إقبال كبير على المناطق السياحية والأثرية بشرم والغردقة وأسوان.. رحلات مدرسية لزيارة المتاحف مجانا..وعمال الملح والصودا بكفر الزيات يعملون دون أجر حبا فى مصر



> إقبال على المناطق السياحية والمتاحف فى المحافظات

فى ظل فشل دعوات التظاهر، اليوم الجمعة، شهدت عدد من المحافظات إقبالاً على المناطق السياحية وتوافد السياح من الجنسيات الأجنبية، فيما توافد الطلاب على متاحف وزارة الثقافة، فى إطار خطة الوزارة لفتح المتاحف اليوم لتنشيط الوعى الثقافى والأثرى، والتى أعلن عنها وزير الثقافة الدكتور حلمى النمنم.

سيد عيسى: الإخوان أساس الفساد والخراب وسقطت دعواهم بسقوط "كلينتون"

بالفيديو.. مواطنون يستقبلون المشير طنطاوى وزير الدفاع الأسبق أثناء مروره بميدان التحرير

"3" أيام أشغال شاقة فى البرلمان..9 طلبات مناقشة عامة و59 طلب إحاطة و8 أسئلة لشريف إسماعيل.. و8 تقارير للجان النوعية وقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية.. نظر الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

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