العلاج بالماء طريقة يابانية جديدة للقضاء على الأمراض

هل فعلاً شرب الماء على معدة فارغة يشفي من جميع الأمراض؟ من الشائع حالياً في اليابان شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ صباحًا، وتقول الرواية الشائعة إنّ الاختبارات العلمية قد أثبتت قيمة ذلك، وقد قيل إنّ العلاج بالماء أظهر فاعليته في علاج العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الصداع، آلام الجسم، أمراض القلب، التهاب المفاصل، ضربات القلب السريعة، الصرع، السمنة الزائدة، التهاب القصبات، الربو، السل، التهاب السحايا، أمراض الكلية والجهاز البولي، التقيؤ، التهاب المعدة، الاسهال، مرض السكري، الإمساك، وغيرها.

أمّا طريقة العلاج فتتمثّل بالخطوات التالية، وهى فور استيقاظك في الصباح وقبل تنظيف أسنانك، إشربي 4 أكواب من الماء بحيث يكون كل منها بحجم 160 ملم، أما الخطوة الثانية، نظّفي أسنانك وفمك ولكن لا تتناولي أي طعام أو مشروب قبل مرور 45 دقيقة، الخطوة الثالثة، بعد 45 دقيقة فبإمكانك أن تأكلي وتشربي كالمعتاد، والخطوة الرابعة، بعد مضي 15 دقيقة على تناول وجبات الفطور، الغذاء، والعشاء، لا تتناولي أي طعام أو مشروب لمدة ساعتين، المرضى أو كبار السنّ الذين لا يستطيعون شرب 4 أكواب من الماء في الصباح، بإمكانهم البدء بشرب القليل من المياه وزيادة الكمية تدريجباً يومياً.

إن العلاج بهذه الطريقة سوف يشفي المرضى وتجعل الآخرين يستمتعون بصحة سليمة.

وهناك بعض الأمراض التى تسلزم مجهودًا للسيطرة عليه، أو الحد منه على أقل تقدير وهى، ارتفاع ضغط الدم والتى تحتاج “30 يومًا”، و مشاكل المعدة “30 يومًا” و مرض السكر والذى يحتاج “30 يومًا”،

> و الإمساك وهو يحتاج “10 أيام”، و مرض السرطان والذى يحتاج إلى “180 يومًا، و مرض السُل أو الدرن وهو يحتاج إلى “90 يوماً” و مرضى التهاب المفاصل يجب أن يتبعوا العلاج أعلاه لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع الأوّل، على أن يتابعوه يوميًا إبتداءً من الأسبوع الثاني.

والآن السؤال المهم: هل هذا العلاج حقيقة أم خرافة؟ الإجابة هي خليط من الإثنين وإليك التحليل.

يزعم العلاج الياباني المذكور سابقًا أنّ شرب 4 أكواب من الماء على معدة فارغة كل صباح وقبل تنظيف الأسنان يشفي من مجموعة واسعة من الأمراض. في الواقع، إنّ شرب الماء في الصباح الباكر على معدة فارغة يبقي جسمك نظيفًا، رطبًا وصحيًا، ولكنّ هذا وحده لا يكفي لعلاج جميع الأمراض.

والجدير بالذكر، أنّنا لم نجد أي دليل يؤكّد البحوث العلمية اليابانية التي تدعم هذا العلاج “السحري”. هذا بالإضافة إلى أنّ مرض السكر، السرطان، السل أو الدرن، والأمراض المزمنة والقاتلة لا يمكن الشفاء منها بسهولة عن طريق أحدث التقنيات الطبية المتاحة، فكيف للماء وحده أن يعالجها.

لا تتخلّي عن العلاجات التي وصفها لك الطبيب كي تجرّبي أي نوع من العلاجات الجديدة غير المثبتة علميًا، مع العلم أنّه من المفيد شرب الماء بكميات معتدلة للمحافظة على صحة الجسم وصحة البشرة ونضارتها.

أ ش أ