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بالأرقام.. تعرف على خسائر «داعش» في الموصل

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بالأرقام.. تعرف على خسائر «داعش» في الموصل بالأرقام.. تعرف على خسائر «داعش» في الموصل

المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، صباح النعمان

قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، صباح النعمان، إن القوات العراقية لا زالت مُستمرة في تطهير أحياء الساحل الأيسر للموصل، إذ تم تحرير 7 أحياء سكنية، وآخرها كان حي الزهراء أو حي صدام سابقًا، وتم تأمينها بشكل تام، إذ أصبحت هذه الأحياء قاعدة أمينة لتحرير أحياء أخرى منها حي القادسية الأولى، والثانية وحي التحرير وسيتم تحريرها بالكامل.

وأضاف النعمان، خلال لقائه على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي صهيب الفهداوي، أن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إسقاط 250 قتيلًا من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في الـ 3 أيام الماضية، وتم تدمير 35 عجلة تحمل رشاشات متوسطة، وتم تدمير 36 عجلة مفخخة، وكذلك تصفية 25 انتحاريًا، واكتشاف العديد من معامل التفجير في كوك جلي وتدميرها.

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