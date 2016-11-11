«الإسكان» تعلن مواعيد إجراء القرعة التكميلية لأراضى الإسكان الأكثر تميزًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، والإسكان المتميز، وذلك للحاجزين السابق تقدمهم لحجز قطع الأراضى المطروحة فى القرعة السابقة، ولم يتم تخصيص قطعة أرض لهم بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها فى الفترة من 17 يوليو الماضي وحتى 1 اغسطس وتم تعديل رغباتهم للحجز خلال الفترة من 7 وحتي 25 اغسطس الماضي موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة ابتداء من 17 إلي 29 نوفمبر.

وبخصوص قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، قال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم يوم الخميس المقبل، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3)، بمدينة 15 مايو، وعمارات امتداد العبور الشمالى مسلسل المنطقة 1، بمدينة العبور، وعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14)، بمدينة القاهرة الجديدة، وعمارات امتداد مركز المدينة مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وفيما يتعلق بقطع أراضى الإسكان المتميز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية، أنه سيتم اجراء القرعة يوم الأحد 20 نوفمبر لعمارات منطقة الـ32 فداناً مسلسل 1، ومنطقة الـ168 فداناً مسلسل 3، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الأول مسلسل 4، والمجاورتين (4، 5) بالحى الأول مسلسل 5، بمدينة 6 أكتوبر، واجراء قرعة الإثنين 21 نوفمبر لعمارات منطقة الـ97 فداناً مسلسل 2، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الثانى مسلسل 6، والمجاورة 4 بالحى الثانى، والمجاورتين (1، 2) بالحى الثالث مسلسل 7، بمدينة 6 أكتوبر، وعمارات الروضة وأريحان مسلسل 1، بمدينة السادات، وفيلات المجاورة 5 مسلسل 1، وعمارات المجاورتين (2، 3) الحى السابع مسلسل 2، بمدينة برج العرب الجديدة، واجراء قرعة 22 نوفمبر لعمارات مسلسل (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)، واجراء قرعة الأربعاء 23 نوفمبر لعمارات مسلسل (8، 9، 10)، واجراء قرعة الخميس 24 نوفمبر لعمارات مسلسل (11، 12، 13، 14، 15)، بمدينة العاشر من رمضان، واجراء قرعة يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجاري لعمارات شمال المدينة مسلسل 1، وعمارات شمال الحى المتميز شرق مسلسل 2، وسيتم يوم الإثنين 28/11/2016، إجراء القرعة لعمارات شمال الحى المتميز غرب مسلسل 3، وعمارات الحى المتميز مسلسل 4، بمدينة بدر، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وأوضح المهندس طارق السباعى، أنه سيتم إجراء قرعة الثلاثاء 29 نوفمبر، لعمارات جنوب المدينة مسلسل 1، وامتداد مركز المدينة مسلسل 2، بمدينة بنى سويف الجديدة، وعمارات الشريط المتميز مسلسل (1، 2)، بمدينة سوهاج الجديدة، وفيلات الحى السياحى الأول مسلسل 1، بمدينة أسوان الجديدة، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن بمقر جهاز كل مدينة.

وأشار المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً) بحضور القرعة العلنية.

وأوضح، أن التواجد سيكون إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.