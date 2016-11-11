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أبو مازن: مستعد للقاء نتنياهو تلبية لدعوة الرئيس الروسى بوتين

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أبو مازن: مستعد للقاء نتنياهو تلبية لدعوة الرئيس الروسى بوتين أبو مازن: مستعد للقاء نتنياهو تلبية لدعوة الرئيس الروسى بوتين

>كتب: هاشم الفخرانى

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" أنه مستعد لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن نتنياهو قرر تأخير عقد مثل هذا اللقاء.

وأكد الرئيس الفلسطيني فى حوار مع وكالة " انترفيكس" الروسية   أن الإسرائيلية الحالية تتهرب من المسؤولية وتعول على كسب الوقت لتنشيط الاستيطان والقضاء على حل الدولتين، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية هذه أدت إلى تلاشي جهود المجموعة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط.

وأكد الرئيس عباس أنه يقيم كثيرا دور روسيا في العالم ويريد أن تلعب موسكو دورا أكبر في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يزور الرئيس فلاديمير بوتين المنطقة في القريب العاجل.

واقترح محمود عباس إنشاء آلية جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتوسيع عدد الدول المشاركة في عملية التسوية.

وقال عباس إن تهدئة الوضع في المنطقة تتطلب إيجاد حل للقضية الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية الرامية إلى تهيئة الظروف ليعيش الشعب الفلسطيني في ظل الحرية والاستقلال، مضيفا أن الأزمات في سوريا والعراق وليبيا واليمن لها تأثير كبير على الساحة الدولية ويجب إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات.


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