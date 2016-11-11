محمكة عسكرية اسرائيلية تعتقل بريطانيا بتهمة التعاون مع حماس

القدس (أ ف ب)

أمرت محكمة الاستئناف العسكرية فى عوفر بالقرب من مدينة رام الله بإعادة اعتقال بريطانى من أصل لبنانى بتهمة نقل أموال وهواتف نقالة إلى حركة حماس، حسب ما أعلنت الإذاعة الاسرائيلية الجمعة.

وكان فايز شرارى (49 عاما) وصل إلى الضفة الغربية المحتلة فى 11 سبتمبر واعتقل بعد أربعة أيام عند مغادرته جسر اللنبى (جسر الملك حسين المعبر الحدودى العسكرى بين الاردن واسرائيل)، بتهمة نقل أموال وهواتف نقالة إلى حماس، حسبما ذكر محاميه رمزى قتيلات للوكالة الفرنسية للأنباء.

لكن المحكمة العسكرية فى عوفر أمرت الأحد بالإفراج عنه بعدما رأت ان اعترافاته انتزعت بضغط من محققى جهاز الأمن العام الإسرائيلى، وبرأته من نقل خمسين الف يورو وهاتفين نقالين إلى "منظمة إرهابية محظورة"، كما ورد فى محضر الاتهام.

وأضاف المحامى أن "النيابة العسكرية قامت الثلاثاء باستئناف ضد الإفراج عن موكلى، واستجابت محكمة الاستئناف للنيابة وثبتت اعتقال موكلى حتى نهاية الإجراءات القانونية".

وتعتبر اسرائيل حركة حماس التى تسيطر منذ منتصف 2007 على قطاع غزة، منظمة إرهابية.