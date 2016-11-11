أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محمكة عسكرية اسرائيلية تعتقل بريطانيا بتهمة التعاون مع حماس

Google+ Print
محمكة عسكرية اسرائيلية تعتقل بريطانيا بتهمة التعاون مع حماس محمكة عسكرية اسرائيلية تعتقل بريطانيا بتهمة التعاون مع حماس

> القدس (أ ف ب)

أمرت محكمة الاستئناف العسكرية فى عوفر بالقرب من مدينة رام الله بإعادة اعتقال بريطانى من أصل لبنانى بتهمة نقل أموال وهواتف نقالة إلى حركة حماس، حسب ما أعلنت الإذاعة الاسرائيلية الجمعة.

 

وكان فايز شرارى (49 عاما) وصل إلى الضفة الغربية المحتلة فى 11 سبتمبر واعتقل بعد أربعة أيام عند مغادرته جسر اللنبى (جسر الملك حسين المعبر الحدودى العسكرى بين الاردن واسرائيل)، بتهمة نقل أموال وهواتف نقالة إلى حماس، حسبما ذكر محاميه رمزى قتيلات للوكالة الفرنسية للأنباء.

 

لكن المحكمة العسكرية فى عوفر أمرت الأحد بالإفراج عنه بعدما رأت ان اعترافاته انتزعت بضغط من محققى جهاز الأمن العام الإسرائيلى، وبرأته من نقل خمسين الف يورو وهاتفين نقالين إلى "منظمة إرهابية محظورة"، كما ورد فى محضر الاتهام.

 

وأضاف المحامى أن "النيابة العسكرية قامت الثلاثاء باستئناف ضد الإفراج عن موكلى، واستجابت محكمة الاستئناف للنيابة وثبتت اعتقال موكلى حتى نهاية الإجراءات القانونية".

 

وتعتبر اسرائيل حركة حماس التى تسيطر منذ منتصف 2007 على قطاع غزة، منظمة إرهابية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365