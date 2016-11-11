أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنشاء كلية للتكنولوجيا المصرية الصينية بجامعة قناة السويس

Google+ Print
إنشاء كلية للتكنولوجيا المصرية الصينية بجامعة قناة السويس إنشاء كلية للتكنولوجيا المصرية الصينية بجامعة قناة السويس

>الإسماعيلية – جمال حراجى

وقع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس اليوم الجمعة اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس جامعة بكين للتكنولوجيا، للتعاون المشترك لإنشاء الكلية المصرية الصينية للعلوم التكنولوجية بحضور سفير لدى بكين والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب على ان الكلية تقام بالحرم الجامعى القديم وستمنح درجة البكالوريوس المهني ومدة الدراسة بها أربع سنوات وستقبل الحاصلين على الثانوية العامة طبقا لمعايير وشروط ستحدد مستقبلاً وستضم الكلية التكنولوجية عدة أقسام سيتم الإعلان عنها فور العودة الى القاهرة وذلك بالتعاون مع الجانب الصينى وستكون تخصصات تتواكب مع مرحلة البناء والتعمير بمنطقة سيناء وخاصة فى مجال ميكاترونكس والاتصالات والكهرباء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة