إنشاء كلية للتكنولوجيا المصرية الصينية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

وقع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس اليوم الجمعة اتفاقية تعاون مشترك مع رئيس جامعة بكين للتكنولوجيا، للتعاون المشترك لإنشاء الكلية المصرية الصينية للعلوم التكنولوجية بحضور سفير مصر لدى بكين والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ممدوح غراب على ان الكلية تقام بالحرم الجامعى القديم وستمنح درجة البكالوريوس المهني ومدة الدراسة بها أربع سنوات وستقبل الحاصلين على الثانوية العامة طبقا لمعايير وشروط ستحدد مستقبلاً وستضم الكلية التكنولوجية عدة أقسام سيتم الإعلان عنها فور العودة الى القاهرة وذلك بالتعاون مع الجانب الصينى وستكون تخصصات تتواكب مع مرحلة البناء والتعمير بمنطقة سيناء وخاصة فى مجال ميكاترونكس والاتصالات والكهرباء.