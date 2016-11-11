والد تلميذة يتهم مدير مدرسة بالأقصر بالتعنت لإجبارها على تلقى درس خصوصى

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم والد تلميذة بالصف الرابع الابتدائى بالأقصر، ببلاغ لمركز شرطة الأقصر، اتهم فيه مدير المدرسة بالتعنت مع ابنته لإجبارها على تلقى دروس خصوصية فى إحدى مجموعاته، التى يقدمها للطلاب بالمدرسة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة الأقصر بلاغًا من "صافى النحاس على" والد التلميذة "ملك" بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة صلاح الدين، اتهم فيه مدير المدرسة بالتعنت مع ابنته خلال اليوم الدراسى، وذلك لإجبارها على تلقى دروس خصوصية فى إحدى مجموعاته التى يقدمها للطلاب بالمدرسة.

وأضاف والد التلميذة فى بلاغه أنه توجه لمدير المدرسة أكثر من مرة للتفاهم معه، ولكنه استمر فى تعنت ابنته ويقوم بإرهابها وتخويفها من المدرسة، فهى بالفصل 4/4 وهو يعد فصل المتفوقين بالمدرسة، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 8176 إدارى القسم لسنة 2016.