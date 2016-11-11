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محافظ القاهرة يؤكد عدم تلقي غرفة العمليات المركزية أي بلاغات

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محافظ القاهرة يؤكد عدم تلقي غرفة العمليات المركزية أي بلاغات محافظ القاهرة يؤكد عدم تلقي غرفة العمليات المركزية أي بلاغات

صورة من الحدث

تفقد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، عقب أدائه صلاة الجمعة اليوم بمسجد السلطان حسن حالة الاستقرار والانضباط بالشوارع والميادين بالعاصمة حيث تفقد ميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة والشوارع المحيطة ومنطقة الزمالك.

واطمأن محافظ القاهرة من اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، على تأمين المناطق وانتشار الخدمات الأمنية واستعداد أجهزة الأمن لمواجهة الخارجين على القانون ومحاولات إثارة الفوضى والتخريب.

وكان “المحافظ”، قد تابع منذ الصباح الباكر أعمال غرفة العمليات المركزية التي شكلتها المحافظة، وصرح بأن الأمور تسير على ما يرام وعلى الوجه الأكمل ولم تتلق الغرفة أي أحداث شغب أو فوضى أو أعمال تخريب أو تجمعات ومسيرات بجميع مناطق القاهرة مع الاستعداد للتواصل والتحرك الفوري على مدار اليوم بهدف تأمين الأوضاع إذا ما ظهرت أعمال شغب وتخريب من بعض المحرضين.

وأكد المحافظ – عقب الجولة التي رافقه خلالها اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، على وعي الشعب المصري في عدم الانسياق وراء دعوات التخريب الهدامة واحترامه لكل الوسائل القانونية في التعبير عن حرية الرأي تجاه القضايا القومية وأن فئات الشعب المختلفة اختارت تأييد حالة الاستقرار التي تسود البلاد من اجل فرصة أفضل للتنمية ونهضة وهذا أفضل رد يوضح إصرار المواطنين على استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي ودعم القرارات الاقتصادية الأخيرة.

أ ش أ

 

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