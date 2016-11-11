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تركيا تؤقف أنشطة 370 منظمة غير حكومية لصلتها بالإرهاب

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تركيا تؤقف أنشطة 370 منظمة غير حكومية لصلتها بالإرهاب تركيا تؤقف أنشطة 370 منظمة غير حكومية لصلتها بالإرهاب

قوات الأمن التركية – أرشيفية

أمرت وزارة الداخلية التركية اليوم الجمعة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت عقب الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في 15 يوليو الماضي، بوقف أنشطة 370 منظمة غير حكومية بسبب صلتها بالإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية قالت الوزارة في بيان أن هذه المنظمات، الموزعة على 39 محافظة بالبلاد، أغلقت لـ«حماية الأمن والنظام العام».

وتواجه 153 منظمة تهمة الارتباط بفتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل.

وقالت الوزارة أن 190 منظمة مرتبطة بجماعة حزب العمال الكردستاني، فيما أن 19 منها لديها صلة بجماعة إرهابية يسارية، فيما أن ثمانية منها ترتبط بتنظيم داعش.

ووفقًا للبيان فإن التحقيقات بخصوص هذه المنظمات جارية، ولكنها في نفس الوقت لم تعلن أسمائها.

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