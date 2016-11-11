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ضبط 26 قطعة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة عاطلين فى حملة أمنية بالخارجة

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ضبط 26 قطعة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة عاطلين فى حملة أمنية بالخارجة ضبط 26 قطعة حشيش وأقراص مخدرة بحوزة عاطلين فى حملة أمنية بالخارجة

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادي الجديد، وقسم شرطة الخارجة، من ضبط عاطلين سبق إتهامهما فى عدة قضايا، وبحوزتهما 26 قطعة حشيش وكمية من الأقراص المخدرة فى حملة أمنية، حيث إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم تحرير محضرين لهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد، من شرطة النجدة يفيد بضبط كلًا من “ع. س.”، 20 سنة – مقيم بالخارجة وسبق اتهامه فى قضيتين “تعدى على السلطات ومخدرات” آخرهما القضية رقم 4277 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015، وبحوزته 26 قطعة من مادة الحشيش المخدر.

كما تم ضبط “م. ع.”، 26 سنة ، سبق إتهامه فى القضية رقم 1232 إدارى الخارجة لسنة 2016 بتهمة حيازة سلاح أبيض وبحوزته أقراص ترامادول، وتم تحريز المضبوطات.

 

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