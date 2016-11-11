توقيف رئيس مجلس إدارة صحيفة «جمهورييت» المعارضة في تركيا

أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، رئيس مجلس ادارة “جمهورييت” اكين اتالاي ، بعد إعتقال عدد من صحافيي الصحيفة المعارضة بينما تسبب قضية حرية الصحافة توترا كبيرا بين انقرة واوروبا.

واعتقل اتالاي عند وصوله الى مطار اتاتورك في اسطنبول قادما من المانيا واوقف قيد التحقيق، كما اوضح الموقع الالكتروني لصحيفة “جمهورييت”. وقد اوقف اتالاي بموجب مذكرة تحقيق بشأن “انشطة ارهابية”.

وبعد توقيف صحافييها، أكدت “جمهورييت”، أنها ستكافح “حتى النهاية” في بلد تستهدف فيه الصحافة في عملية التطهير التي تجري منذ التمرد الفاشل في تموز/يوليو.

ويتهم معارضون للرئيس اردوغان ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان، السلطات باستخدام حالة الطوارئ التي فرضت بعد المحاولة الانقلابية لاسكات الانتقادات.

أ ش أ