ضبط سائق لتسهيله سفر الشباب للخارج بطريقة غير شرعية بأسيوط

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط بأسيوط، اليوم الجمعة، من القبض على سائق بقرية عرب العمايم بمركز القوصية بتهمة تسفير الشباب إلى دولة ليبيا بطريقة غير شرعية بالتعاون مع عامل بمحافظة مطروح مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه لكل شاب.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز منفلوط، مفادها قيام المدعو “ف. ي. ح” سائق مقيم عرب العمايم دائرة المركز بتقاضى مبالغ مالية من الأهالى مقابل سفر أولادهم لدولة ليبيا بطريقة غير شرعية .

وباستدعاء المذكور وسؤاله أقر بصحة التحريات، وقيامه بتسفير العمالة للخارج مقابل مبلغ مالى 5 آلاف جنيه بمعاونة المدعو “س. أ.” عامل مقيم بمحافظة مطروح، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.