تراجع الدولار بمعظم البنوك خلال تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعه، بالبنوك تراجعا ملحوظًا، حيث سجل سعر بيع الدولار ببنك مصر 16.75 جنيه، فيما سجل سعر الشراء 16.26 جنيه، وسجل سعرالبيع بالبنك الأهلي المصري 16.45 جنيه، وسجل سعر الشراء 16.15 جنيه.

أما بنك القاهرة فقد سجل سعر البيع 16.45 جنيه، وسجل سعر الشراء 15.95 جنيه، وسجل السعر بالبنك العربي الافريقي الدولي 17.55 جنيه للبيع، مقابل 16.15 جنيه للشراء، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 16.45 جنيه للبيع، 16.16 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع بمصرف أبو ظبي الاسلامي 17 جنيهًا للبيع، و16 جنيهًا للشراء.