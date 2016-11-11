أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الناصريون المرابطون» تصف تصريحات «أردوغان» ضد مصر بـ «بالهستيرية»

Google+ Print
«الناصريون المرابطون» تصف تصريحات «أردوغان» ضد مصر بـ «بالهستيرية» «الناصريون المرابطون» تصف تصريحات «أردوغان» ضد مصر بـ «بالهستيرية»

أكدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون،  أن جمهورية العربية بقيادة الرئيس المشير عبد الفتاح ، كانت وستبقى المنارة والمثل والمثال لكل أمتنا العربية وهي الحافظة والقادرة على صون الأمن القومي العربي، في مواجهة كل التحديات التي تعرّضت لها أمتنا العربية في السنوات السوداء الماضية.

مصر المحروسة هي التي أسقطت مشروع تفتيت وتقسيم وتدمير الأمة بشراً وحجراً، وأهلنا المصريين في ظل حمى خير أجناد الأرض القوات المسلحة المصرية وفي مقدّمتهم الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، هم الذين واجهوا في الميادين ديكتاتورية عصابات الإخوان المتأسلمين، واستعادوا وهج ثورة 25 يناير ووجّهوا الضربة الاستراتيجية الكبرى إلى هذه العصابات المتأسلمة الإرهابية ولجنتها العالمية وناطقها الرسمي المدعو “رجب أردوغان”.

وشدّد المرابطون في بيان اليوم الجمعة، على أن التطاول الهستيري للمدعو “أردوغان” على هذه القامة العروبية المصرية سيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، سببها هزيمتهم وتعريتهم أمام المجتمع العالمي بأنهم هم جذع الإرهاب الأساسي وأمه وأبيه، ليس فقط في سفك دماء أهلنا العرب وإنما في سفك دماء كل البشر على امتداد العالم.

المجد والخلود لشهداء أهلنا المصريين وقواتهم المسلحة المصرية خير أجناد الأرض .

التحية كل التحية إلى أهلنا المصريين الذين صمدوا في وجه كل وسائل الإرهاب السياسي والاقتصادي والمعنوي.

ونحن على اقتناع تام أن مصر المحروسة ستبقى الصخرة التي ترتكز عليها كل الأقطار العربية، وهي الفيصل الذي سيرسم انتصار حقنا العربي على باطل أخوانيتهم المتأسلمة العميلة لكل الأجهزة المخابرات الخارجية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة