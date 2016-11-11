«الناصريون المرابطون» تصف تصريحات «أردوغان» ضد مصر بـ «بالهستيرية»

أكدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، كانت وستبقى المنارة والمثل والمثال لكل أمتنا العربية وهي الحافظة والقادرة على صون الأمن القومي العربي، في مواجهة كل التحديات التي تعرّضت لها أمتنا العربية في السنوات السوداء الماضية.

مصر المحروسة هي التي أسقطت مشروع تفتيت وتقسيم وتدمير الأمة بشراً وحجراً، وأهلنا المصريين في ظل حمى خير أجناد الأرض القوات المسلحة المصرية وفي مقدّمتهم الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، هم الذين واجهوا في الميادين ديكتاتورية عصابات الإخوان المتأسلمين، واستعادوا وهج ثورة 25 يناير ووجّهوا الضربة الاستراتيجية الكبرى إلى هذه العصابات المتأسلمة الإرهابية ولجنتها العالمية وناطقها الرسمي المدعو “رجب أردوغان”.

وشدّد المرابطون في بيان اليوم الجمعة، على أن التطاول الهستيري للمدعو “أردوغان” على هذه القامة العروبية المصرية سيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، سببها هزيمتهم وتعريتهم أمام المجتمع العالمي بأنهم هم جذع الإرهاب الأساسي وأمه وأبيه، ليس فقط في سفك دماء أهلنا العرب وإنما في سفك دماء كل البشر على امتداد العالم.

المجد والخلود لشهداء أهلنا المصريين وقواتهم المسلحة المصرية خير أجناد الأرض .

التحية كل التحية إلى أهلنا المصريين الذين صمدوا في وجه كل وسائل الإرهاب السياسي والاقتصادي والمعنوي.

ونحن على اقتناع تام أن مصر المحروسة ستبقى الصخرة التي ترتكز عليها كل الأقطار العربية، وهي الفيصل الذي سيرسم انتصار حقنا العربي على باطل أخوانيتهم المتأسلمة العميلة لكل الأجهزة المخابرات الخارجية.