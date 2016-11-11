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قوات الأمن الصومالية تشتبك مع مقاتلين موالين لـ«داعش» شمال شرقي البلاد

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قوات الأمن الصومالية تشتبك مع مقاتلين موالين لـ«داعش» شمال شرقي البلاد قوات الأمن الصومالية تشتبك مع مقاتلين موالين لـ«داعش» شمال شرقي البلاد

عناصر الأمن الصومالي – أرشيفية

أعلن مصدر صومالي، اليوم الجمعة، عن اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن الصومالية وعناصر موالية لتنظيم داعش الإرهابي، في إقليم «بونتلاند» شمال شرقي البلاد.

وأوضح المصدر – حسبما أوردت قناة «سكاي نيوزعربية» أن الاشتباكات اندلعت بعد أن شنت قوات الأمن عملية محدودة ضد مسحلين أعلنوا انتمائهم إلى داعش، واحتلوا عددًا من البلدات الساحلية.

من جانبه، قال إبراهيم عبد الرحمن المسؤول الأمني في «بوصاصو» عاصمة الإقليم شبه المستقل أن العملية استهدفت «مرفأ صيد صغير» بساحل قندلة، الذي يتمركز فيه مسلحون مرتبطون بداعش.

وأشار المسئول الأمني إلى أن عبد القادر مؤمن، العضو السابق في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الذي التحق بعدها بتنظيم داعش في أكتوبر 2015، هو الذي يقود التنظيم المسئول عن الحادث.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كان قد أدرجت عبد القادر مؤمن، في أغسطس على لائحة الإرهابيين الدوليين.

أ ش أ

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