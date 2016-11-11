محافظ قنا يبحث غلق الطرق في حال سقوط أمطار الثلاثاء المقبل

مراسل«ONA»:

يعقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والعميد حسن لطفى مدير مرور قنا، اجتماعًا لبحث غلق عدد من الطرق، وسط تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد بسقوط أمطار وسيول الثلاثاء المقبل.

وقال مدير مرور قنا فى تصريحات صحفية، إن الاجتماع سيشهد وضع خطة عاجلة بين محافظة قنا والمرور، لبحث كيفية غلق الطرق وقت سقوط السيول، ووضع خطة لطرق بديلة لسير السيارات عليها، وقت وقوع الأزمات، وتفادى تكرار ما حدث بطريق “قنا – سوهاج”، وتعرض أتوبيسين لحادث بعد أن جرفتهم مياه السيول المتدفقة من الجبال إلى الصحراء.

وأضاف، أن المحافظة مستعدة وجاهزة، وأعلنت الطوارئ تحسبًا لتعرض المحافظة للسيول، وفق تعليمات اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا.