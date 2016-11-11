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موسكو: سنواصل جهودنا لحل القضية الفلسطينية

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موسكو: سنواصل جهودنا لحل القضية الفلسطينية موسكو: سنواصل جهودنا لحل القضية الفلسطينية

دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي – أرشيفية

قال رئيس الوزراء الروسي «دميتري ميدفيديف» الذى يقوم بزيارة لرام الله حاليًا، إن بلاده ستواصل جهودها في التسوية «الفلسطينية – الإسرائيلية»، مشيرًا إلى أن موسكو تعول على مساعدة الشركاء، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، اليوم الجمعة، أن ميدفيديف أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن روسيا ستواصل جهودها في التسوية، وتعول على دعم بقية المشاركين بما في ذلك الإدارة الأمريكية.

وأعلن رئيس الروسية أن بلاده لم تتخل عن مقترح عقد مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو، مؤكدًا أنها على استعداد في أية لحظة لتنظيم هذه المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة.

وأوضح ميدفيديف أنه لا يوجد أي وساطة ممكن أن تكون بديلة عن الإرادة السياسية للمشاركين في المحادثات، مشيرًا إلى أن موسكو تدعو باستمرار إلى تنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أ ش أ 

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