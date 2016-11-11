القابضة للمطارات: الحركة تسير بشكل طبيعى.. ولا توجد إلغاءات حجوزات

أكد المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن الحركة فى جميع المطارات المصرية تسير بشكل طبيعى، ولم تحدث أي إلغاءات لرحلات للركاب أو شركات السياحة ، وفقًا للتقارير التى تلقتها الشركة القابضة من غرف العمليات بكافة المطارات.

وأضاف أن جميع المطارات مؤمنة سواء من الداخل أو الخارج ، كمايتم تأمين الركاب و البضائع، كما يتم مرورهم بنقطتتين تفتيش لزيادة الأمان للركاب، وذلك وفقًا للمقايس العالمية المتبعة حاليًا فى كافة المطارات المصرية.

وقال رئيس القابضة، أن هناك خطة منفذة حاليًا من قبل وزير الطيران المدنى شريف فتحى ، لتدعيم كافة المطارات بأحدث أجهزة الكشف عن المعادن والاسلحة والمتفجرات تنفذ تباعًا ، وأشار إلي أن الخطة ينضم فيها نظم الأبواب الالكترونية بالبصمة للعاملين بالمطار، وسوف يتم تطبيقها خلال الشهر القادم.

ومن جانبه صرح المحاسب مجدى أسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، أنه لم تحدث أى إلغاءات للركاب فى حركة السفر، واتبعت السلطات، الإجراءات الأمنية الاحترازية فقط ، دون أى إخلال بحركة القادمين إلى المطار.

وأشار رئيس القابضة، إلي أن كافة القيادات الأمنية بقيادة اللواء فهمى مجاهد مدير شرطة ميناء القاهرة الجوى وقيادات الشركة حرصوا على تفقد الحالة الأمنية بمبانى المطار، ومتابعة تامين كافة المنشأت الحيوية.