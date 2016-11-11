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حكاية مصر في مونديال 90 فيلم تسجيلي من إنتاج «ON sport»

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حكاية مصر في مونديال 90 فيلم تسجيلي من إنتاج «ON sport» حكاية مصر في مونديال 90 فيلم تسجيلي من إنتاج «ON sport»

أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي:

حكاية فى مونديال 90، هو فيلم تسجيلي من إنتاج قناة أون سبورت ، وهى إحدى الخدمات المميزة التى تقدمها القناة الرياضية الأولى فى مصر.

يستعرض الفيلم مشوار مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم التى أقيمت فى إيطاليا عام 1990 ، حيث كانت المرة الثانية التى صعدت فيها مصر لكأس العالم.

صناع الفيلم قاموا بالتسجيل مع كابتن فتحي مبروك، وكابتن ربيع ياسين، وكابتن مجدي طلبه، وكابتن مجدي عبدالغني، وكابتن أحمد الكأس، وكابتن هاني رمزي، والمخرج محمد نصر.

كما يتناول الفيلم بشكل تفصيلي مشاركة مصر فى كأس العالم بإيطاليا 1990 ، حيث واجهت مصر منتخبات هولندا ، وإنجلترا، وإيرلندا، و مدة الفيلم نصف ساعة ، و يذاع فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، حتى الخامسة.

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