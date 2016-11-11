روسيا تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة حلب

دعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أرسال فريقًا لحلب السورية، موضحة أن لديها دلائل على أن مقاتلي المعارضة السورية استخدموا أسلحة كيماوية هناك.

كانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق اليوم الجمعة، بحسب رويترز، إنها عثرت على أدلة تشير بقوة إلى احتمال استخدام قوات المعارضة غاز الكلور والفسفور الأبيض على المشارف الجنوبية الغربية من حلب في حي 1070.

وأضافت أنها تستقي معلوماتها من فحص عينات للتربة وقذائف لم تنفجر وشظايا.

وقال إيجور كوناشنكوف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن روسيا ستسلم الأدلة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتريد أن ترسل المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها فريقًا إلى حلب على الفور لجمع الأدلة.

وأضاف أن القوات الروسية مستعدة لمساعدة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ عملهم في حلب.