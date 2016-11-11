بالصور.. هدوء تام في بورسعيد وإستمرار إقامة مهرجانات البراعم لكرة القدم

المراسل: جمال نوفل

سادت حالة من الهدوء التام في بورسعيد، وسط حالة استعداد قصوي للشرطة في جميع أنحاء بورسعيد .

وقام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمرور بسيارته في الأماكن العامة والحيوية.

فيما قامت قوات الشرطة، بالإنتشار مدججة بالأسلحة وإرتدي أفراد و ضباط المرور الدروع الواقية، وكان يوم عادي في المدينة الباسلة.

وقام اللواء زكي صلاح الدين، مدير أمن بورسعيد، بالمرور علي الأماكن الحيوية بالمدينة وزيارة التمركزات الأمنية في محيط محكمة بورسعيد ومبني هيئة قناة السويس وميناء بورسعيد.

واستمرت منطقة بورسعيد لكرة القدم، في إقامة مهرجانات البراعم التي تقام يوم الجمعة.

وصرح محمد الخضري، رئيس لجنة مسابقات لمنطقة بورسعيد، أن مهرجانين للبراعم مواليد 2005 بنادي كابسي ومهرجان بنادي الجمارك لمواليد 2006 ، شهد حضور جماهير كثيرة في المهرجانين اللذين أقيما في نطاق حي الضواحي وتم أداء 14 مباراة رسمية ، وحمل اللاعبين قبل كل مباراة علم مصر .