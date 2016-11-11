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بالصور.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بصحبة البطل محمد مهران

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محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد

المراسل: جمال نوفل

أدي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة، بالمسجد العباسي، بحضور البطل الفدائي محمد مهران، واللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد، والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد “المحافظ”، أن بورسعيد تفتخر بوجود هؤلاء الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة والفداء والتضحية بأرواحهم من أجل وطنهم ومنهم البطل العظيم محمد مهران، الذي سوف يظل عالقًا في ذهن جميع الأجيال وعلي مر العصور، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع أبطال بورسعيد ومصر .

كما إلتقي “المحافظ” بالأهالي عقب الصلاة، واستمع إليهم، مؤكدًا بأن بورسعيد ترسل رسالة حب الي رجال الشرطة والقوات المسلحة في هذا اليوم، الذي ضرب فيه أهالي بورسعيد أروع الأمثلة في الإلتزام والإنضباط والوطنية وحب الوطن.

 

15055851_885988261536406_488235973515662079_n محافظ بورسعيد يعانق البطل محمد مهران 15037353_885988238203075_139067755472090037_n

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