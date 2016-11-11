بالصور.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة الجمعة بصحبة البطل محمد مهران

المراسل: جمال نوفل

أدي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة الجمعة، بالمسجد العباسي، بحضور البطل الفدائي محمد مهران، واللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد، والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد “المحافظ”، أن بورسعيد تفتخر بوجود هؤلاء الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة والفداء والتضحية بأرواحهم من أجل وطنهم ومنهم البطل العظيم محمد مهران، الذي سوف يظل عالقًا في ذهن جميع الأجيال وعلي مر العصور، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع أبطال بورسعيد ومصر .

كما إلتقي “المحافظ” بالأهالي عقب الصلاة، واستمع إليهم، مؤكدًا بأن بورسعيد ترسل رسالة حب الي رجال الشرطة والقوات المسلحة في هذا اليوم، الذي ضرب فيه أهالي بورسعيد أروع الأمثلة في الإلتزام والإنضباط والوطنية وحب الوطن.